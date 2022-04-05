Президент ПКР поблагодарил министерство спорта РФ за поддержку паралимпийцев

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков во время церемонии открытия фотовыставки «Мы вместе. Спорт» поблагодарил министерство спорта РФ за поддержку паралимпийцев после отстранения спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

—Ребятам очень важно было чувствовать поддержку. Соревнования были очень душевные и важные для наших ребят. Соревнования были подготовлены очень быстро. Спасибо всем, кто помогал из организовывать. Хочу сказать большое спасибо Олегу Васильевичу, который помогал всем. За последнее время было принято много законов, которые помогают нашим спортсменам. Сегодня непростое время. Мы надеемся на дальнейшую поддержку. Сейчас нам надо провести ревизию всех спортивных объектов. Надеемся, скоро мы выйдем на международную арену и покажем все, что в наших силах.

2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако на следующий день Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх, которые проходили с 4 по 13 марта.

В России приняли решение провести собственные соревнования для паралимпийцев, которые получили название «Мы вместе. Спорт». Соревнования с участием спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Россия по итогам соревнований завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей.