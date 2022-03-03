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Сегодня, 15:41

Матыцин назвал дискриминационным и политизированным решение отстранить россиян от участия в Паралимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета запретить российским спортсменам участвовать в Паралимпийских зимних играх в Пекине.

«Министерство спорта считает, что решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российской команды от участия в Паралимпийских зимних играх — дискриминационное и абсолютно политизированное. Накануне МПК дал допуск российским спортсменам к участию в Играх, а уже сегодня отстранил их от соревнований.

Сожалеем, что Международный паралимпийский комитет не смог противостоять давлению национальных паралимпийских комитетов отдельных стран и отстоять основные принципы олимпизма. Паралимпийский комитет России сейчас рассматривает вопрос подачи судебного иска на решение МПК об отстранении российской команды от участия в Играх в Пекине.

Министерство спорта окажет ПКР и российским паралимпийцам всестороннюю поддержку, в том числе, юридическую, в этой беспрецедентной ситуации. Считаем несправедливым, что в данной ситуации страдают спортсмены, которые преодолели в своей жизни столько трудностей и в честной борьбе завоевали право участия в Играх-2022. Сейчас мы видим главную задачу в том, чтобы обеспечить быстрое возвращение сборной России на родину. Здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и специалистов — наш приоритет», — приводит пресс-служба Министерства спорта РФ слова Матыцина.

Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако сегодня организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Олег Матыцин
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