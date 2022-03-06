Непряева: «С российскими паралимпийцами поступили по-свински, отстранив от Игр»

Олимпийская чемпионка и обладатель «Большого хрустального глобуса» лыжница Наталья Непряева раскритиковала решение отстранить российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

«В такой ситуации даже слова поддержки не помогут, не хотела бы даже представить себя на их месте. С ними, не побоюсь этого слова, поступили по-свински, это просто отвратительно», — приводит ТАСС слова Непряевой.

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, но на следующий день изменил свое решение и запретил спортсменам выступать на Паралимпиаде.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 по 13 марта.