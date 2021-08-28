На Паралимпиаде в Токио выступил испанский террорист, приговоренный к 84 годам

Испанец Себастьян Родригес Велозо принял участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Парализованный пловец является террористом, который в свое время был осужден на 84 года за убийство. Паралич нижних конечностей Велозо получил в результате затяжной голодовки.

Во время тюремного заключения он вместе с другими сокамерниками устроил затяжную голодовку, которая длилась 432 дня. Он был единственным, кто выжил, причем Велозо в конце концов заставили поесть.

В результате спортсмен получил повреждение некоторых внутренних органов, а его нижние конечности были парализованы.

Когда Велозо выпустили из тюрьмы в начале 1996 года, он занялся плаванием.