На Паралимпиаде в Токио выступил испанский террорист, приговоренный к 84 годам
18:58
Испанец Себастьян Родригес Велозо принял участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.
Парализованный пловец является террористом, который в свое время был осужден на 84 года за убийство. Паралич нижних конечностей Велозо получил в результате затяжной голодовки.
Во время тюремного заключения он вместе с другими сокамерниками устроил затяжную голодовку, которая длилась 432 дня. Он был единственным, кто выжил, причем Велозо в конце концов заставили поесть.
В результате спортсмен получил повреждение некоторых внутренних органов, а его нижние конечности были парализованы.
Когда Велозо выпустили из тюрьмы в начале 1996 года, он занялся плаванием.
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