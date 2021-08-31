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Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Паралимпийских игр в Токио

08:21

Мужская сборная России по волейболу победила команду Египта со счетом 3-0 (25:21, 25:17, 25:20) и вышла в полуфинал Паралимпийских игр среди сидячих спортсменов.

Российская команда победила в трех матчах подряд и заняла первое место в группе.

Матчи за выход в финал турнира состоятся 2 сентября. Соперник сборной России станет известен позднее.

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