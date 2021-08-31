Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Паралимпийских игр в Токио
08:21
Мужская сборная России по волейболу победила команду Египта со счетом 3-0 (25:21, 25:17, 25:20) и вышла в полуфинал Паралимпийских игр среди сидячих спортсменов.
Российская команда победила в трех матчах подряд и заняла первое место в группе.
Матчи за выход в финал турнира состоятся 2 сентября. Соперник сборной России станет известен позднее.
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