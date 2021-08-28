Костин выиграл бронзовую медаль Паралимпиады в беге на 5000 метров
05:41
Россиянин Александр Костин стал бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио в беге на 5000 метров. Он преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды.
Золотую медаль выиграть испанец Ясин Ухдади, пробежавший дистанцию за 14 минут 34,13 секунды. Вторым стал австралиец Джарид Клиффорд — 14 минут 35,52 секунды.
На данный момент у России 28 медалей на Паралимпиаде в Токио: 10 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых.
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