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Сегодня, 18:04

Чернышенко заявил, что зимние Игры паралимпийцев продемонстрируют всему миру объединяющую силу спорта

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о турнире паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Этот турнир — символ честной и справедливой борьбы, знак того, что трудности нас закаляют и вместе мы готовы их преодолевать, — приводит слова Чернышенко ТАСС. — Игры пройдут в обстановке всеобщей поддержки и продемонстрируют всему миру объединяющую силу спорта.

Участие в Играх примут более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Свое мастерство продемонстрируют как титулованные паралимпийцы, многократные чемпионы и рекордсмены мировых первенств, так и молодые спортсмены, которые уже зарекомендовали себя в спортивной среде".

Турнир «Мы вместе. Спорт», который стартовал в Ханты-Мансийске 17 марта, включает в себя шесть видов спорта, включенных в программу зимних Паралимпийских игр. Игры завершатся 20 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/14117873
Дмитрий Чернышенко
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