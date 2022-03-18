Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил на церемонии открытия Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» и назвал Россию сильной и самодостаточной спортивной державой.

«Мы вместе сегодня являемся свидетелями того, что мы — сильная, самодостаточная спортивная держава, для которой нет никаких преград, — приводит слова Матыцина ТАСС. — Это словосочетание «Мы вместе. Спорт» — главное, что нас сегодня объединяет. Мы были вместе, делая все необходимое, чтобы защитить наши интересы. Мы будем оставаться вместе, причем с нашими друзьями — Арменией, Таджикистаном, Казахстаном, Белоруссией».

Мы обладаем огромным ресурсом, и я хочу поблагодарить всех, благодаря кому это сегодня состоялось. И прежде всего нашего президента. Мы должны сделать все, чтобы вы чувствовали себя победителями, которыми вы являетесь. Вы — символ и пример для подражания для всех людей, низкий вам поклон и всем, кто с вами работает».

Турнир «Мы вместе. Спорт», который стартовал в Ханты-Мансийске 17 марта, включает в себя шесть видов спорта, входящих в программу зимних Паралимпийских игр. Зимние Игры паралимпийцев завершатся 20 марта.