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Сегодня, 18:03

Левитин заявил, что паралимпийский спорт становится более популярным из-за российских спортсменов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Помощник президента РФ Игорь Левитин на церемонии открытия Зимних игр «Мы вместе. Спорт» заявил, что паралимпийский спорт набирает популярность.

«Я бы хотел объявить, что сегодня распоряжением президента РФ спортсменам-паралимпийцам, представляющим сборную нашей страны, объявлена благодарность главы государства за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, поздравляем. Паралимпийский спорт становится все более популярным в мире, и в этом, безусловно, ваша заслуга», — приводит слова Левитина ТАСС.

Турнир «Мы вместе. Спорт», который стартовал в Ханты-Мансийске 17 марта, включает в себя шесть видов спорта, включенных в программу зимних Паралимпийских игр.

В соревнованиях участвуют около 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана. Зимние Игры паралимпийцев завершатся 20 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/14117889
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