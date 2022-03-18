Левитин заявил, что паралимпийский спорт становится более популярным из-за российских спортсменов

Помощник президента РФ Игорь Левитин на церемонии открытия Зимних игр «Мы вместе. Спорт» заявил, что паралимпийский спорт набирает популярность.

«Я бы хотел объявить, что сегодня распоряжением президента РФ спортсменам-паралимпийцам, представляющим сборную нашей страны, объявлена благодарность главы государства за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, поздравляем. Паралимпийский спорт становится все более популярным в мире, и в этом, безусловно, ваша заслуга», — приводит слова Левитина ТАСС.

Турнир «Мы вместе. Спорт», который стартовал в Ханты-Мансийске 17 марта, включает в себя шесть видов спорта, включенных в программу зимних Паралимпийских игр.

В соревнованиях участвуют около 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана. Зимние Игры паралимпийцев завершатся 20 марта.