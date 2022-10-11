Чернышенко высоко оценил выступление российских паралимпийцев на Играх «Мы вместе. Спорт» в Сочи

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал достойными результаты российских паралимпийцев на соревнованиях «Мы вместе. Спорт».

«В честной и справедливой борьбе российские спортсмены завоевали более 1000 медалей, в плавании и легкой атлетике зафиксировано превышение четырех мировых рекордов и 10 рекордов Европы. Такие победы вдохновляют нас идти вперед», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Соревнования «Мы вместе. Спорт» проходили с 3 по 8 октября в Сочи. На них было разыграно 436 комплектов наград в девяти видах спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, фехтование на колясках, стрельба из лука, паратхэквондо, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шахматы и шашки.

В Играх приняли участие около 1200 спортсменов из России и 10 зарубежных стран. Россияне завоевали 337 золотых, 343 серебряных и 378 бронзовых медалей по итогам соревнований.