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7 октября, 21:07

Виллинг надеется на возвращение российских паралимпийцев на мировую арену

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Трехкратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Мартина Виллинг надеется на возвращение российских спортсменов на международные турниры.

«Я давно не видела сборную России на международных соревнованиях. — приводит ТАСС слова Виллинг. — Я ездила на турниры в Чехию, Польшу, Швейцарию, уровень соревнований примерно такой же, как в России. Я очень надеюсь, что когда-нибудь русские вновь окажутся в большой спортивной семье и будут выступать на международных соревнованиях».

Виллинг 63 года, у нее три золотые медали Паралимпийских игр, четыре серебряные и пять бронзовых наград летних Паралимпиад, а также серебро и бронза зимних. Она является двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по легкой атлетике.

7 октября Виллинг заняла третье место в соревнованиях по толканию ядра в классе F56 на летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», показав результат 6,70 метра.

С 3 по 9 октября в Сочи будет разыграно 436 комплектов наград в 9 летних видах спорта.

Источник: tass.ru
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