Байсултанов считает, что Игры «Мы вместе. Спорт» стали триумфом паралимпийского движения

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов подвел итоги проведения международных летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» все еще собирают положительные впечатления и отзывы участников. Соревнования были богаты на рекорды всех возможных уровней. Они стали настоящим триумфом паралимпийского движения и, уверен, останутся в памяти участников и гостей надолго», — приводит ТАСС слова Байсултанова.

В Играх приняли участие около 1200 спортсменов из России и 10 зарубежных стран. Россияне завоевали 337 золотых, 343 серебряных и 378 бронзовых медалей по итогам соревнований.