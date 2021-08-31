Бронзовый медалист Паралимпиады Котуков поблагодарил Ласицкене и Нагорного за вдохновение

Российский легкоатлет Никита Котуков выиграл бронзу в прыжках в длину на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен рассказал, что его вдохновили гимнаст Никита Нагорный и легкоатлетка Мария Ласицкене.

«Это было очень тяжело, для меня эта бронза как золото, отдал все на этом секторе, все силы и эмоции. Очень сильный психологический барьер случился в третьей попытке, потому что в первых двух был заступ, но я вспомнил нашу выдающуюся спортсменку Марию Ласицкене, которая оказалась в подобной ситуации тут же, в Токио. Она смогла, собралась, сделала и выиграла. Вспомнил про нее прямо в секторе для прыжков, собрался и сделал все как нужно, а дальше уже подхватили эти эмоции, адреналин, смог в шестой попытке вырвать бронзу», — цитирует Котукова ТАСС.

Паралимпиада продлится до 5 сентября.