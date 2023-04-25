Корреспондент «СЭ» выступила в паре с чемпионом мира по бальным танцам. Что из этого вышло?

Как начать заниматься спортом во взрослом возрасте и выйти на соревнования спустя полгода тренировок.

Есть стереотипы, что спортом надо начинать заниматься в детстве. Родители не отдали в секцию в четыре года? Все, теперь уже не быть спортсменом, не участвовать в соревнованиях, не выигрывать медали и не получать кайф от турниров. На самом деле, все проще: возможностей посоревноваться для взрослых — множество. При удачном стечении обстоятельств и должном стремлении можно даже перейти в разряд профессионалов. Не везде, конечно, но шансы есть.

В бальных танцах есть целый календарный план турниров, в которых могут принимать участие любители. Champions Ball — не просто один из них, а старейшее подобное соревнование. На подобном старте могут выступить в паре чемпион мира и журналист «СЭ», занять несколько призовых мест Мария Мельникова, супруга рэпера Мота, а судить соревнования будут победители национальных и международных турниров. Попасть туда может практически любой желающий.

От детских успехов к международному турниру

Расскажу про свой личный опыт. Я никогда не была выдающимся спортсменом и не претендовала место в сборной Пермского края, в котором я родилась. В 14 лет мне предложили пойти в секцию по горным лыжам вместе с сестрой. Родители сами к тому времени уже катались, поставили и меня, так что было прикольно. Я научилась более-менее владеть телом и лыжами при спуске с гор, выступала на региональных турнирах и получила второй взрослый разряд. Мне всегда нравились соревнования, адреналин, преодоление себя и конкуренция.

Локальных успехов я добилась — это пригодилось чуть позже в университете при выступлениях за сборную вуза. Участвовала я и в соревнованиях среди бывших спортсменов — для них сейчас организуются и чемпионат России, и Кубки страны. Но постоянно на них я ездить не могла — нужно путешествовать в другие города и тренироваться по ходу сезона.

Чуть больше полугода назад мне предложили сделать интервью с чемпионами мира по бальным танцам Мариной и Артемием Каташинскими. Этим видом спорта как зритель я никогда не интересовалась и не знала, кто там вообще выступает. Хотя в детстве я занималась танцами — даже получила квалификационную книжку, позволяющую соревноваться. Но до турниров так и не дошла.

Получилось реализовать это только спустя 17 лет. Я выросла, поняла, чего я хочу, желание выступать никуда не делось. С тайм-менеджементом подружилась, финансовые возможности тоже появились. Моей мечтой были танцы на балу — хотелось кружиться в вальсе в красивом платье и чувствовать, как будто я переместилась на несколько столетий назад. Одновременно было желание почувствовать себя более раскованной и раскрепощенной — и здесь уже пригодились занятия латиной.

Если не брать в расчет финансовую и физическую составляющую, для меня проблемой всегда был психологический аспект. Люблю соревноваться, но всегда очень критически отношусь к себе. Тут неправильно ногу поставила, там не улыбнулась, как надо, тело кажется негибким, движения — неизящными. И еще миллион вещей, которые знакомы многим людям. И неважно, что говорят окружающие — суть именно в собственном восприятии.

Главное — кайфовать

На участие в турнире я решилась всего спустя четыре месяца занятий. Говорят, что это очень мало, хотя мне казалось, что прошла вечность. Для соревнований я тренировалась два раза в неделю, суммарно всего 2 часа 15 минут. Это три занятия. Иногда их приходилось пропускать, переносить на другие дни, на определенных неделях тренироваться больше, на других — меньше. Вместе с этим я посещала групповые занятия по латине, чтобы хотя бы не потерять те навыки, что у меня были.

За полгода я освоила несколько фигур в трех танцах европейской программы — медленном вальсе, танго и квикстепе. Часть времени ушла на разучивание шагов, часть — на постановку и отработку композиций, остальная — на улучшение существующих навыков.

Перед самим турниром было волнительно. Не так, как перед экзаменом по высшей математике в университете, когда я не могла ни есть, ни пить. Но все-таки элемент неизвестно присутствовал — я никогда не была на таких соревнованиях и чего ожидать, не знала. Как ни странно, было для меня, но утром волнения не прибавилось — конечно, было страшно впервые выходить на паркет, когда не знаешь, какое там качество покрытия, каково танцевать еще с семью дуэтами на одной площадке, как будут смотреть судьи и зрители. Мне казалось, что я забуду все шаги в непривычной обстановке — за несколько минут до я точно не могла вспомнить всю последовательность фигур.

Артемий Каташинский и Анастасия Плетнева. Анастасия Рацкевич, Фото «СЭ»

Все ушло уже на паркете. После каждого выхода мы с Артемием — а занимаюсь и выступаю я с ним — обсуждали, что можно улучшить. Я и сама понимала, что шло не так — у меня в голове есть идеальный образ того, как все должно быть. Проблема в том, чтобы заставить тело работать так же. После, когда я просматривала видео выступлений, я тоже замечала, где что-то шло не так. Идеальности так и не появилось. Но случилось чудо — несмотря на все косяки, я не стала критиковать себя и убиваться из-за ошибок. Мне было хорошо и спокойно, я банально наслаждалась происходящим. Раньше мне казалось, что спортсмены, которые говорят такое, недоговариваю что-то. Оказалось, что стоит действительно просто наслаждаться процессом, хвалить себя, а ошибки подмечать, но не заниматься самоуничижением. И тогда все остальное обязательно придет.

В чем смысл?

Champions Ball — это международный турнир, в котором и судьи, и танцоры могут быть и из разных городов, и из разных стран. С него начались подобные турниры в России — и теперь в календаре десятки таких стартов. Это крутая прокачка навыков и нервов и источник положительных эмоций. И круто, что у тысяч человек есть возможность и тренироваться, и выступать, и, в конечном итоге, прогрессировать, открывая для себя новые категории. Я даже слышала истории, как танцоры начинали с любительских соревнований, становясь потом профессионалами.

После своего выступления 22 апреля на следующий день я отправилась на турнир в более привычной роли — корреспондента. Я пыталась оценить все не только с точки зрения спортсмена, но и стороннего человека. И даже попробовала себя в роли фотографа — для второго или третьего раза получилось неплохо.

Я уже говорила, что на Champions Ball выступают профессионалы и любители. И для каждого из них такой опыт несет свой смысл. В воскресенье я наблюдала за танцами моих коллег и друзей — Артемием (тем самым, с которыми соревновалась и я) и Ани. Они показывали латиноамериканские танцы — я ими тоже владею, но пока не на достаточно высоком уровне. Аня тоже выступила на своем первом турнире спустя примерно шесть месяцев после начала тренировок.

Для нее танцы — это способ развития и становления более уверенной в себе: «Я становлюсь более уверенной в себе, так как танцы снимают зажимы в теле, и самочувствие от этого улучшается. Сначала я хотела окунуться в атмосферу танцевального спорта и попытаться посоревноваться (больше сама с собой), на втором турнире мне уже захотелось больше вращаться в мире танцоров, ставить новые цели, смотреть на других участников и подчеркивать у них что-то для своего развития, показывать свои танцы на широкую публику, доводить выученные движения до автомата».

С профессионалами тоже интересная история. Они же в спорте уже реализовались, а тут снова надо выходить и исполнять более легкие программы, чем-то, к чему спортсмены привыкли. И сразу возникает вопрос: а не скучно ли им это? В чем смысл для профессионалов?

«Отличий от профессиональных турниров почти нет. Ты просто выступаешь со своим учеником. Дело в ответственности — не только перед собой, но и перед партнершей. Ощущения точно такие же, как и на своих турнирах. Для меня основной смысл — показать, что научиться танцевать может каждый. Это такой же челлендж, который я преодолеваю со своим учеником», — объясняет Артемий Каташинский.

Артемий Каташинский (слева). Анастасия Плетнева, Фото «СЭ»

Кроме бальных танцев, есть множество других видов спорта, которыми можно заниматься и во взрослом возрасте. Я уже приводила в пример горные лыжи, мои коллеги занимаются бегом даже на марафонские дистанции, играют в сквош, танцуют хастл... Выбор есть даже при условии ограниченного времени, физических и материальных возможностей. Прозвучит банально, но главное — желание пробовать, ошибаться и испытывать себя. И не бояться — поддержка будет всегда, даже если вы ее не ждете. В танцах — твой партнер, в командных видах — сокомандники, везде — друзья, коллеги, семья и иногда даже совершенно незнакомые люди.