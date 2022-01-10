Отмена МЧМ-2022, уникальная победа Непряевой, задержание Джоковича: что случилось за новогодние праздники

Главные спортивные события в длинные выходные.

25 декабря

Волейбол. Казанский «Зенит» выиграл Кубок России среди мужчин. Через два дня другая казанская команда — «Динамо-Ак Барс» — стала обладателем женского Кубка страны.

Футбол. Появилась информация, что Артем Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин». При этом сине-бело-голубые могут пополниться форвардом «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.

26 декабря

Фигурное катание. На предолимпийском чемпионате страны в Санкт-Петербурге победили одиночники Марк Кондратюк, Камила Валиева, парники Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.

27 декабря

Хоккей. В первом матче молодежного чемпионата мира сборная России уступила Швеции (3:6). 17-летний форвард Матвей Мичков сделал дубль.

28 декабря

Биатлон. Россияне Матвей Елисеев и Евгения Буртасова заняли третье место в масс-старте и второе место в гонке преследования в рамках Рождественской гонки, которая прошла в немецком Рупольдинге.

Хоккей. Во второй игре на МЧМ-2022 Россия переиграла Швейцарию (4:2).

Футбол. 26-летний Иван Сергеев из «Крыльев» прошел медосмотр в «Зените», сторонам осталось согласовать условия перехода.

Футбол. Стало известно, что главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинет свой пост. Польша — соперник команды России по стыковому матчу ЧМ-2022.

29 декабря

Хоккей. Перед третьим матчем на групповом этапе МЧМ-2022 у нападающего сборной России Матвея Мичкова зафиксирован положительный тест на коронавирусную инфекцию. Согласно регламенту турнира, команда должна была в полном составе отправиться на карантин. Россиянам было засчитано поражение.

Футбол. «Спартак» объявил о переходе в «Рубин» 23-летнего полузащитника Александра Ломовицкого. По данным «СЭ», сумма трансфера составила 1,6 миллиона евро.

30 декабря

Шахматы. Россиянка Александра Костенюк и узбек Нодирбек Абдусатторов стали чемпионами мира по рапиду. Француз Максим Вашье-Лаграв и Бибисара Асаубаева из Казахстана выиграли чемпионат мира по блицу.

Хоккей. Международная федерация хоккея приняла решение отменить МЧМ-2022.

Футбол. «Монако», за который выступает Александр Головин, расстался с главным тренером Нико Ковачем.

31 декабря

Волейбол. Бывший капитан сборной России Вадим Хамутцких умер из-за проблем с сердцем на 53-м году жизни.

1 января

Авто. В Саудовской Аравии стартовал 14-дневный ралли-рейд «Дакар». После двух третей многодневки в классе грузовиков по традиции лидируют российские «КАМАЗы».

Хоккей. Перед посадкой на рейс из Канады по маршруту Калгари — Франкфурт произошел скандал. Авиакомпания высадила из самолета все три сборные, которые должны были лететь с отмененного МЧМ домой: Финляндию, Чехию и Россию.

Александр Овечкин побил рекорд канадца Дэйва Андрейчака по количеству шайб, заброшенных при розыгрыше численного преимущества.

2 января

Футбол. «Динамо» достигло договоренности с «Локомотивом» о переходе Федора Смолова. Форварду осталось пройти медобследование.

3 января

Футбол. Главным тренером «Монако» назначен Филипп Клеман.

4 января

Лыжи. Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей общий зачет многодневки «Тур де Ски». У мужчин титул завоевал норвежец Йоханнес Клебо, опередивший россиянина Александра Большунова.

Хоккей. Генеральный директор СКА Роман Ротенберг назначен главным тренером петербургской команды. В первом матче под его руководством СКА переиграл в гостях «Куньлунь» — 5:1.

5 января

Хоккей. Матч в Нур-Султане «Барыс» — «Металлург» прошел в режиме чрезвычайной ситуации, возникшей в стране в результате попытки государственного переворота.

Футбол. «Краснодар» сообщил об увольнении главного тренера Виктора Гончаренко.

6 января

Теннис. В аэропорту Мельбурна задержан первая ракетка мира Новак Джокович. Серб обвиняется в фальсификации документов при оформлении австралийской визы.

Баскетбол. Все игры 19-го тура Евролиги отменены из-за большого количества положительных тестов на ковид в командах.

Футбол. Из-за вспышки коронавируса в серии А отменены четыре матча.

7 января

Биатлон. Александр Логинов принес сборной России первую победу в сезоне, выиграв спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Через день успех поддержали Кристина Резцова и Антон Бабиков, ставшие первыми в сингл-миксте.

Футбол. «Краснодар» объявил о переходе защитника «Атлетику Минейру» Хуниора Алонсо. За 28-летнего игрока сборной Парагвая «быки» заплатят 8 миллионов долларов.

8 января

Теннис. Сборная России в ослабленном составе уступила канадцам в полуфинале ATP Cup. Канада затем стала победителем мужского командного турнира в австралийском Сиднее.

Хоккей. КХЛ после обращения ЦСКА перенесла матч против СКА в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции у игроков москвичей.

9 января

Футбол. Матчем Камерун — Буркина-Фасо начался Кубок Африки.