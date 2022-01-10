Отмена МЧМ-2022, уникальная победа Непряевой, задержание Джоковича: что случилось за новогодние праздники
25 декабря
Волейбол. Казанский «Зенит» выиграл Кубок России среди мужчин. Через два дня другая казанская команда — «Динамо-Ак Барс» — стала обладателем женского Кубка страны.
Футбол. Появилась информация, что Артем Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин». При этом сине-бело-голубые могут пополниться форвардом «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.
26 декабря
Фигурное катание. На предолимпийском чемпионате страны в Санкт-Петербурге победили одиночники Марк Кондратюк, Камила Валиева, парники Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.
27 декабря
Хоккей. В первом матче молодежного чемпионата мира сборная России уступила Швеции (3:6). 17-летний форвард Матвей Мичков сделал дубль.
28 декабря
Биатлон. Россияне Матвей Елисеев и Евгения Буртасова заняли третье место в масс-старте и второе место в гонке преследования в рамках Рождественской гонки, которая прошла в немецком Рупольдинге.
Хоккей. Во второй игре на МЧМ-2022 Россия переиграла Швейцарию (4:2).
Футбол. 26-летний Иван Сергеев из «Крыльев» прошел медосмотр в «Зените», сторонам осталось согласовать условия перехода.
Футбол. Стало известно, что главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинет свой пост. Польша — соперник команды России по стыковому матчу ЧМ-2022.
29 декабря
Хоккей. Перед третьим матчем на групповом этапе МЧМ-2022 у нападающего сборной России Матвея Мичкова зафиксирован положительный тест на коронавирусную инфекцию. Согласно регламенту турнира, команда должна была в полном составе отправиться на карантин. Россиянам было засчитано поражение.
Футбол. «Спартак» объявил о переходе в «Рубин» 23-летнего полузащитника Александра Ломовицкого. По данным «СЭ», сумма трансфера составила 1,6 миллиона евро.
30 декабря
Шахматы. Россиянка Александра Костенюк и узбек Нодирбек Абдусатторов стали чемпионами мира по рапиду. Француз Максим Вашье-Лаграв и Бибисара Асаубаева из Казахстана выиграли чемпионат мира по блицу.
Хоккей. Международная федерация хоккея приняла решение отменить МЧМ-2022.
Футбол. «Монако», за который выступает Александр Головин, расстался с главным тренером Нико Ковачем.
31 декабря
Волейбол. Бывший капитан сборной России Вадим Хамутцких умер из-за проблем с сердцем на 53-м году жизни.
1 января
Авто. В Саудовской Аравии стартовал 14-дневный ралли-рейд «Дакар». После двух третей многодневки в классе грузовиков по традиции лидируют российские «КАМАЗы».
Хоккей. Перед посадкой на рейс из Канады по маршруту Калгари — Франкфурт произошел скандал. Авиакомпания высадила из самолета все три сборные, которые должны были лететь с отмененного МЧМ домой: Финляндию, Чехию и Россию.
Александр Овечкин побил рекорд канадца Дэйва Андрейчака по количеству шайб, заброшенных при розыгрыше численного преимущества.
2 января
Футбол. «Динамо» достигло договоренности с «Локомотивом» о переходе Федора Смолова. Форварду осталось пройти медобследование.
3 января
Футбол. Главным тренером «Монако» назначен Филипп Клеман.
4 января
Лыжи. Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей общий зачет многодневки «Тур де Ски». У мужчин титул завоевал норвежец Йоханнес Клебо, опередивший россиянина Александра Большунова.
Хоккей. Генеральный директор СКА Роман Ротенберг назначен главным тренером петербургской команды. В первом матче под его руководством СКА переиграл в гостях «Куньлунь» — 5:1.
5 января
Хоккей. Матч в Нур-Султане «Барыс» — «Металлург» прошел в режиме чрезвычайной ситуации, возникшей в стране в результате попытки государственного переворота.
Футбол. «Краснодар» сообщил об увольнении главного тренера Виктора Гончаренко.
6 января
Теннис. В аэропорту Мельбурна задержан первая ракетка мира Новак Джокович. Серб обвиняется в фальсификации документов при оформлении австралийской визы.
Баскетбол. Все игры 19-го тура Евролиги отменены из-за большого количества положительных тестов на ковид в командах.
Футбол. Из-за вспышки коронавируса в серии А отменены четыре матча.
7 января
Биатлон. Александр Логинов принес сборной России первую победу в сезоне, выиграв спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Через день успех поддержали Кристина Резцова и Антон Бабиков, ставшие первыми в сингл-миксте.
Футбол. «Краснодар» объявил о переходе защитника «Атлетику Минейру» Хуниора Алонсо. За 28-летнего игрока сборной Парагвая «быки» заплатят 8 миллионов долларов.
8 января
Теннис. Сборная России в ослабленном составе уступила канадцам в полуфинале ATP Cup. Канада затем стала победителем мужского командного турнира в австралийском Сиднее.
Хоккей. КХЛ после обращения ЦСКА перенесла матч против СКА в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции у игроков москвичей.
9 января
Футбол. Матчем Камерун — Буркина-Фасо начался Кубок Африки.
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