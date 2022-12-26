Юрий Бородавко: «Это лучший год Большунова»

Об успехах Александра мы поговорили и с тренером его группы. Александр Большунов стал спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ» . В 2022 году звездный лыжник завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр.

— Большунов — спортсмен года. Все заслуженно?

— Очень! Три олимпийские медали, победа на этапах Кубка мира, выигранный «Тур де Ски», впервые за много лет получил неофициальное звание короля лыж. Это удавалось только советским спортсменам — Николаю Зимятову и Владимиру Кузину. Это та интрига, которую Александр держал и как он этого добился. Конечно, Большунов достоин звания «Лучший спортсмен России» в этом году.

— Для Саши важны такие звания?

— Конечно. Изначально, понятно, не думает об этом, а просто делает свое дело. Но по итогу это оценка его результатов.

— Но на Западе не признают его заслуги. Вас это не удивляет?

— На Западе много чего российского не признают. Не стоит удивляться.

— Одна из последних историй — Международная ассоциация спортивной прессы не включила Большунова даже в число кандидатов на лучшего атлета-2022. Верите, что AIPS хотела, но просто забыла?

— Про Большунова забыть невозможно. Просто когда пристыдили, то ответили так, но все-таки в номинацию не внесли. Если бы просто забыли, то извинились бы и внесли. А AIPS извинилась, но не внесла. Это говорит о том, что действовала намеренно.

Юрий Бородавко и Александр Большунов. Фото Соцсети

Сделал в жизни один из главных шагов

— К нему и до Олимпиады было много внимания, а после — вообще взрыв. Кажется, что он стал справляться с этим намного лучше. Как-то повеселее, что ли. Как думаете?

— Не повеселее, просто увереннее в себе. Концентрация осталась, желание побеждать. Понимает, что уже медийная личность. Сейчас быть суперзакрытым неправильно. Александр постепенно меняется. Становится более открытым в общении, но по-прежнему сконцентрирован на работе.

— В целом это был хороший год для него?

— Лучший.

— На Олимпиаде взял свое или где-то можно было еще зацепить?

— Взял то, на что он оказался готов. И к чему готовился. Если бы старался максимально все выиграть, то не пропускал бы спринт. А так не вышел на старт, чтобы подготовиться к другой гонке.

— Какое для вас наиболее значимое достижение Большунова?

— Это всегда первая олимпийская медаль. Тогда сказал ему: «Саш, ты сделал в своей жизни один из самых главных шагов, стал олимпийским чемпионом. Желаю тебе к этому званию прибавлять двух-, трех-, восьми-, пятнадцатикратный».

— Был момент, когда он вас удивил?

— Не устаю удивляться по разным моментам его отношению к тренировкам и самоотдаче.

— Что отличает Большунова от других спортсменов?

— Это и отличает. Желание достигать новых побед, новых вершин. Стремление к совершенству. Еще то, как относится к тренировочному процессу, работе над техникой.

Юрий Бородавко. Фото Global Look Press

Индивидуальный вид спорта, где работает команда

— Говорят, что Большунов был бы слабее без Клебо. Согласны?

— При чем тут Клебо? Это два разных человека, которые стремятся к совершенствованию, к победам, хотят быть лучше. Наоборот, они друг друга подстегивают.

— Из-за этого и стал лучше...

— Абсолютно нет. Каждый хочет стать первым. Сейчас на Кубке мире нет Большунова, а Клебо побеждает. Не вижу какой-то связи.

— Насколько долго Саша способен держать этот уровень?

— Будем стараться как можно дольше радовать результатами. Как минимум еще два олимпийских цикла.

— Это много. Какие планы на этот?

— Мы живем здесь и сейчас, соревнуемся на этапах Кубка России. Решаем те задачи, которые есть на сегодня. Не заглядываем далеко вперед. Будет день — будет пища. Всему свое время.

— Изначально было понятно, что он станет великим спортсменом?

— С медалью на шее еще ни один человек не родился. Есть определенная доля таланта, но больше всего это трудолюбие и психологический настрой.

— Вы свой вклад в его успехи чувствуете?

— Наш доктор Сергей Чечиль правильно говорит, что лыжные гонки — это индивидуальный вид спорта, но в нем работает команда. Рядом со спортсменом находится большое количество специалистов, которые каждый на своем уровне вкладывают в него свои знания, умения, как камертон настраивают организм, чтобы хорошо тренироваться и на более высоком уровне соревноваться. Поэтому слагаемых успехов много. В том числе и тренерская.