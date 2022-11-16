Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира

Кадры, которые стоит посмотреть всем семейным парам.

Наверняка каждый мужчина перед регистрацией своего брака обещал носить свою возлюбленную на руках. Любовь окрыляет и прибавляет силы.

Главное — не терять это чувство. С годами страсть в отношениях становится чуть меньше, а свой вес и килограммы любимой — немного больше.

Пока чувства не остыли и есть силы — потренируйтесь со своей прекрасной половиной. Может быть, и вы примете участие в чемпионате мира по ношению жен.

Турнир с 1995 года ежегодно проводится в финском Сонкаярви, собирает большое число участников и около 10 тысяч зрителей.

Правила самые простые. Необходимо пронести свою подругу по дорожке длиной около 250 метров, преодолев несколько преград, в том числе водную. Нести можно как угодно, но большинство предпочитают закидывать партнершу за спину, ногами вперед.

Главное требование — участница должна быть совершеннолетней и весить не меньше 50 килограммов. От веса девушки зависит главный приз — бочонок пива, соизмеримый с ее антропометрическими данными.

Самое удивительное на чемпионате мира по ношению жен — никто не просит показать штамп в паспорте. Носи, кого хочешь, несмотря на название первенства!

Российская пара Дмитрий Сагаль/Анастасия Логинова выиграла чемпионат мира в 2016 году. Молодые люди не состояли в браке, а познакомились в Уфе на подобных стартах.

Финны считают, что бег с женами на плечах — древняя традиция. Говорят, в древности так викинги воровали наложниц и жен из деревень.

Трудно согласиться с этими историческими вымыслами. Жен носят на руках по всему миру! Неслучайно подобные соревнования есть в России, США, Австралии, Великобритании и Китае.

Пусть мировое первенство проводят финны. Ничто не мешает посоревноваться , например, у себя на даче с друзьями в новогодние каникулы. Но будьте аккуратны! Рассчитайте силы и на всякий случай наденьте своей жене на голову шлем.

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Фото Global Look Press, AFP и Getty Images