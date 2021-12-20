Криштиану и Джорджина узнали пол двойни, Король Златан встретился с Папой, Кличко полетал с Крузом

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Елизавета Туктамышева получила оригинальное поздравление с днем рождения

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес узнали пол будущей двойни

Дарья Клишина сменила теплый климат и живописные пляжи на российскую зиму

Гжегож Крыховяк осуществил свою мечту и встретился с гориллами в природном парке в Африке

Александра Солдатова открыла сезон катания на коньках

«Король» и «Лев» (как он сам себя называет) Златан Ибрагимович встретился с Папой Римским Франциском

«Миссия невыполнима» с участием Владимира Кличко и Тома Круза

Федор Смолов поздравил свою маму с днем рождения

Мария Ласицкене окунулась в новогоднюю атмосферу в Москве

Запасу фотографий с отдыха Каролины Севастьяновой на Мальдивах позавидовать может любой