Забег верблюдов в Саудовской Аравии. Кажется, комментатор выложился больше всех

В Саудовской Аравии прошел забег верблюдов. Комментатор трансляции не скрывал своих эмоций во время забега и яростно излагал происходящее на треке.

Отметим, что верблюды очень почитаются на Среднем Востоке. Цены за верблюдов порой доходят до двух миллионов долларов, а соревнования с участием животных имеют большой призовой фонд и пользуются популярностью.