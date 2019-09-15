Забег верблюдов в Саудовской Аравии. Кажется, комментатор выложился больше всех
16:23
В Саудовской Аравии прошел забег верблюдов. Комментатор трансляции не скрывал своих эмоций во время забега и яростно излагал происходящее на треке.
Отметим, что верблюды очень почитаются на Среднем Востоке. Цены за верблюдов порой доходят до двух миллионов долларов, а соревнования с участием животных имеют большой призовой фонд и пользуются популярностью.
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