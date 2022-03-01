Юрист оценила возможность получения компенсации за отмены международных турниров в России

Юрист Анна Анцелович в разговоре с «СЭ» оценила возможность получения денежной компенсации за снятие российских спортсменов с международных турниров и отмены проведения мероприятий в стране.

«В первую очередь это касается организации соревнований. Здесь надо смотреть соглашения по проведению этих мероприятий. Если такая возможность предусмотрена договором, можно требовать компенсации. Если нет — шансов получить компенсацию будет очень мало», — сказала Анцелович «СЭ».

Ранее Россия потеряла право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу-2022.