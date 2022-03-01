Юрист оценила возможность получения компенсации за отмены международных турниров в России
Юрист Анна Анцелович в разговоре с «СЭ» оценила возможность получения денежной компенсации за снятие российских спортсменов с международных турниров и отмены проведения мероприятий в стране.
«В первую очередь это касается организации соревнований. Здесь надо смотреть соглашения по проведению этих мероприятий. Если такая возможность предусмотрена договором, можно требовать компенсации. Если нет — шансов получить компенсацию будет очень мало», — сказала Анцелович «СЭ».
Ранее Россия потеряла право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу-2022.
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