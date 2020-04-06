Вывозные рейсы в Россию возобновятся 6 апреля

Рейсы для возвращения россиян из-за границы должны возобновиться уже в понедельник, 6 апреля, сообщает ТАСС.

После того, как 4 апреля были временно приостановлены вывозные рейсы из РФ в другие страны и в обратном направлении, на портале госуслуг разместили анкету для сбора сведений о российских гражданах, желающих вернуться на родину, а также об их состоянии. Обработка данных осуществляется Минкомсвязи РФ и уполномоченными государственными органами.

Ранее в правительстве утвердили порядок оказания помощи гражданам России, которые находятся за границей и не имеют возможности вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выделенные кабмином средства пойдут на оказание социальной поддержки россиянам, остающимся за рубежом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, деньги уже поступили на счет ведомства. Таким образом, первые обращения, поступившие от россиян, уже находятся в процессе обработки.

На день 6 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исхода, выздоровели 406 человек.