Васильев высказался о законопроекте по выплате спортсменами компенсации при смене гражданства

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о законопроекте по выплате спортсменами компенсации при смене гражданства.

«Я обеими руками за и даже не раз высказывал аналогичные предложения. На мой взгляд, если спортсмен меняет гражданство, он должен в полном объеме компенсировать финансовые вложения, которые были осуществлены на его подготовку. За все годы. Это ведь оплачивало именно государство, а не папа с мамой, как практикуется на Западе. Там все происходит за счет родителей, поэтому атлет ничего никому не должен и может делать все что заблагорассудится. А у нас на спортсмена тратятся огромные государственные средства. Так что все справедливо. Он должен вернуть эти средства, и пусть едет куда угодно. Поменять гражданство хотят в основном те спортсмены, которые не попадают в сборную России. В других странах у них появляется шанс попробовать себя на международной арене без сложных отборов. То есть они себе упрощают путь на Олимпийские игры, Кубок или чемпионат мира. А уход лидеров сборных крайне редкое явление, особенно в субъективных видах спорта. Ведь какое бы гражданство ни получили наши атлеты, к ним все равно будут относиться как к русским и засуживать. Не думаю, что уехавшие спортсмены будут чувствовать себя слишком уютно и комфортно. Поэтому я думаю, что овчинка выделки не стоит, лучше оставаться на Родине», — приводит слова Васильева RT.

17 июля председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Отмечается, что избежать выплаты компенсации можно будет, если спортсмен в течении трех лет не находился в числе кандидатов в сборную России или оплачивал свою подготовку самостоятельно.