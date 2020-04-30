В Подмосковье планируют ввести масочный режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут постепенно вводить масочный режим. Жители в обязательном порядке будут носить маски в общественных местах, контроль за этим будут поэтапно ужесточать.

— Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах — везде, где человек соприкасается с другими, — цитирует 360tv.ru Воробьева. — Нам очень важно оказать максимально содействие в том, чтобы маски постоянно были в наличии в наших аптеках, коммерческих подразделениях.

Даже если нет маски, но есть меры предосторожности, то это ключевой вклад, чтобы мы ушли с 5-7 процентов прироста на отрицательную динамику. Поэтому это усилие каждый из нас должен над собой сделать и помочь снабдить. Обеспечить тех, у кого еще нет масками.

Маска нужна, чтобы сохранить собственную жизнь, и второе — чтобы не заразить других, и третье — чтобы наша система здравоохранения почувствовала ослабление того колоссального давления и нагрузки на стационары и поликлиники.

Всего на день 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.