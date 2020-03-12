В Подмосковье из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
На официальном сайте Правительства и Губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано постановление «О введении в Московской области режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области».
В одном из пунктов написано, что с 13 марта 2020-го проведение на территори Московской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом более 5000 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который запрещает проводить массовые мероприятия, если их число участников превышает 5 тысяч человек.
Дополнительная информация:
https://mosreg.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81