В Подмосковье из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

На официальном сайте Правительства и Губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано постановление «О введении в Московской области режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области».

В одном из пунктов написано, что с 13 марта 2020-го проведение на территори Московской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом более 5000 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который запрещает проводить массовые мероприятия, если их число участников превышает 5 тысяч человек.