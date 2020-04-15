В первый день пропускного режима образовались огромные очереди при входе в метро. Фото

Сегодня, 15 апреля, в Москве и области стал действовать пропускной режим, связанный с пандемией коронавируса по всему миру. Теперь гражданам необходимо иметь при себе цифровой пропуск, для передвижения по городу на транспорте.

За прошедшие сутки было оформлено 3,2 миллиона пропусков, но по результатам первичных проверок аннулируют около 900 тысяч, которые содержат некорректные или недостоверные данные.

В первый день официальной работы пропускного режима в метро образовались гигантские очереди из людей. Из-за ограничений, люди не могут соблюдать рекомендованную дистанцию в полтора метра между собой, для минимизации рисков заболевания.