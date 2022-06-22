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Сегодня, 10:26

В Госдуму внесли законопроект об исполнении гимна перед каждым спортивным мероприятием

Анна Горшкова
Корреспондент
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В комитете Государственной Думы по физической культуре и спорту подготовили законопроект о Государственном флаге и гимне РФ.

Инициатор документа стал председатель комитета Дмитрий Свищев. Сегодня проект внесли в Госдуму.

Свищев предлагается расширить перечень организаций, на зданиях или территориях которых постоянно должен быть вывешен российский флаг.

«Уже много лет ключевые государственные символы России подвергались очевидной дискриминации в международном спорте. Но российский флаг должен развиваться и гимн должен всегда звучать на соревнованиях внутри страны. Это позволит снизить негативный эффект от недружественной политики по отношению к фундаментальным ценностям спортивного движения», — передает слова Свищева пресс-служба комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Сообщается, что все объекты и субъекты спорта, независимо от форм собственности, должны будут разместить на своих зданиях российский флаг. Кроме того, каждое официальное физкультурное и спортивное мероприятие должно начинаться с поднятия Государственного флага РФ и исполнения российского гимна.

Дмитрий Свищев
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