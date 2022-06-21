Никита Крюков примет участие в первом в истории чемпионате России по гонкам с препятствиями

25 июня на полигоне Алабино в Московской области пройдет первый в истории официальный чемпионат России по виду спорта «гонки с препятствиями». Сразу после — традиционная «Гонка Героев», в которой примут участие более 3000 тысяч любителей.

На старт чемпионата выйдут около 100 сильнейших спортсменов из 24 субъектов РФ. Главное противостояние ожидается между многократными призерами международных соревнований по гонкам с препятствиями Сергеем Перелыгиным и Егором Белоусовым, а также олимпийским чемпионом 2010 года в лыжных гонках Никитой Крюковым. Среди женщин — между Алисой Петровой и Натальей Студеникиной. По итогам чемпионата будет сформирована сборная России по гонкам с препятствиями.

Классическая Гонка Героев будет самой массовой в истории — в гонке участие примут около 3 500 человек. Участникам предстоит преодолеть около 8 км и 27 препятствий, среди которых водные преграды, элевация, отвесные стены, многочисленные рукоходы, бездна, поцелуй грязи. Финальным испытанием станет горка с канатами — семиметровый «Эверест».