Олег Матыцин: «Мы будем отстаивать свои позиции и защищать интересы российских спортсменов и их право на участие в соревнованиях»

Сегодня, 1 марта, состоялось итоговое заседание коллегии Министерства спорта РФ. В ходе мероприятия министр спорта Олег Матыцин прокомментировал ситуацию, связанную с отменой международных соревнований на территории России и отстранением российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Сейчас важно спокойно, без эмоций оценить юридическую сторону решений, которые буквально ежечасно принимают международные федерации об отстранении наших спортсменов. Ранее было принято решение об отзыве всех международных событий на территории Российской Федерации. Уже дано поручение совместно с организационным комитетом проанализировать содержание контрактов и максимально обеспечить возврат средств и компенсацию тех затрат, которые были сделаны. В самое ближайшее время мы такую работу проведем, и информация будет предоставлена Правительству Российской Федерации, чтобы перераспределить средства на те программы и проекты, которые запланированы Стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года», — отметил Матыцин.

Министр подчеркнул важность сохранения диалога с руководством международных федераций.

«Мы надеемся, что это не долгосрочные решения. Мы будем отстаивать свои позиции и защищать интересы российских спортсменов и их право на участие в соревнованиях, потому что с нашей точки зрения, нарушен основной принцип олимпизма — это равные права спортсменов, недопущение дискриминации по политическим и национальным признакам. Мы приготовим предложения в ближайшее время и представим их на заседании Исполкома ОКР, — сказал Матыцин. — Основная задача сейчас — обеспечить максимально быстрый возврат наших спортсменов с территорий стран, где проводились соревнования, а также сохранить их здоровье и жизни. На это направлено наше взаимодействие с Министерством иностранных дел, другими структурами и федерациями».

Министр заявил, что Россия — самодостаточная страна со стабильной динамикой развития отрасли физической культуры и спорта. Мероприятия, запланированные Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, будут реализованы.

Олег Матыцин сообщил, что в Минспорте России создан Оперативный штаб под руководством заместителя Министра Одеса Байсултанова. Накануне было проведено совещание со всеми олимпийскими, неолимпийскими и паралимпийскими федерациями. Будут приниматься все необходимые меры для защиты российских спортсменов. Также будет скорректирован Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Если будет сокращение соревнований, финансовые средства пойдут на развитие спортивной инфраструктуры.

«Мы будем рассматривать вопросы организации дополнительных соревнований в рамках Содружества Независимых Государств, БРИКС, ШОС, чтобы дать возможность спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Либо будем организовывать соревнования нового формата. Но при этом мы будем продолжать активное взаимодействие, чтобы в самое ближайшее время восстановить права наших спортсменов по участию в международных соревнованиях», — подчеркнул министр.

«Мы не собираемся изолироваться, и я надеюсь, что МОК и все международные федерации понимают, что без российского спорта реальное развитие международного спорта невозможно. Тот вклад, который отечественный спорт внес и с точки зрения проведения международных соревнований, и с точки зрения достижений наших олимпийцев, популяризации олимпийского спорта должен быть тоже учтен. И, конечно, мы не должны ставить преграды для наших молодых спортсменов, ограничивая их участие в международных соревнованиях. Это реально может быть расценено как дискриминация по национальному признаку, по признаку принадлежности к государству. Они независимые спортсмены с точки зрения их вовлеченности в какие-то политические действия и конфликты. Надеюсь, эта работа даст результат», — заключил Матыцин.