В Дагестане от пневмонии скончались 40 медиков

В Дагестане от осложнений, связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались более 40 медицинских работников. Об этом министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого эфира в Instagram, сообщает РБК.

По словам министра, всего в Дагестане более 13 тысяч человек болеют коронавирусом и внебольничной пневмонией. Более 7 тыс. пациентов находятся в стационарах.

От внебольничной пневмонии в Дагестане скончались 657 человек, сообщил Джамалудин Гаджиибрагимов.

В государственных медицинских учреждениях республики работает 20 аппаратов компьтерной томографии.

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