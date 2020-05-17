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В Дагестане от пневмонии скончались 40 медиков

09:14
Эпидемия коронавируса в Дагестане. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в Дагестане. Фото Reuters
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В Дагестане от осложнений, связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались более 40 медицинских работников. Об этом министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого эфира в Instagram, сообщает РБК.

По словам министра, всего в Дагестане более 13 тысяч человек болеют коронавирусом и внебольничной пневмонией. Более 7 тыс. пациентов находятся в стационарах.

От внебольничной пневмонии в Дагестане скончались 657 человек, сообщил Джамалудин Гаджиибрагимов.

В государственных медицинских учреждениях республики работает 20 аппаратов компьтерной томографии.

«Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/

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