Университет Хопкинса: число заразившихся коронавирусом превысило 3 миллиона

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 3 миллиона человек, сообщает пресс-служба американского университета Джона Хопкинса. На данный момент в мире выявлено 3 002 303 случая заражения. Количество смертей выросло до 208 131, выздоровели 878 813.

Лидируют по количеству заражений США — 972 969 человек, в тройку входят Испания (229 422) и Италия (199 414).

Россия в списке университета Хопкинса занимает девятое место: 87 147 заболевших. 794 человека умерли, выздоровели — 7 346.

Из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены почти все спортивные состязания по всему миру.