«У нас есть герои, которых дети должны знать». В Обнинске открыли аллею спортивной славы

В Обнинске открыли аллею спортивной славы. Она расположилась на территории спортшколы олимпийского резерва по волейболу имени Александра Савина.

Открытие аллеи приурочено к 40-летию триумфальных побед советских волейболистов на Олимпийских играх-1980 в Москве. На церемонии открытия присутствовали девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, олимпийские чемпионы-80 по волейболу Александр Савин, Александр Ермилов, Владимир Дорохов и тренер той мужской сборной СССР Владимир Паткин.

Прославленные олимпийцы оставили на мемориале спортивной славы именные оттиски своих ладоней. Слепки будут залиты цементом, а в дальнейшем кисти с отпечатками разместят на аллее.

— В этом году 40-летие московской Олимпиады, — напомнил Савин. — Вот я подумал, что было бы хорошо собрать сборников тех игр. От Москвы всего 100 км — ехать недалеко. Почему нет? Губернатор Калужской области и мэр восприняли идею очень позитивно. Потом решили, что будет правильно не просто всем приехать, а еще оставить оттиски ладоней. Начало положено. В дальнейшем эта коллекция будет пополняться.

Историю нужно помнить. Надо учить детей. Для многих герои — иностранные спортсмены. Но у нас ведь есть свои герои, которых должны знать. Неправильно забывать о них. В Обнинске мы сделали хороший шаг в нужном направлении. (Владимир Иванов)