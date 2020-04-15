Трамп рассмотрит возможность возобновления спортивных соревнований в США

Президент США Дональд Трамп выразил пожелание возобновить спортивные соревнования в США.

— Нам нужно возобновить спортивные соревнования, — сказал Трамп. Я устал смотреть бейсбольные игры 14-летней давности. — Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с главными игроками отрасли, чтобы узнать, как нам вернуть былое лидерское положение.

President Trump: «We have to get our sports back. I'm tired of watching baseball games that are 14 years old.» pic.twitter.com/FSUKLHI5U0 — The Hill (@thehill) April 14, 2020

Из-за пандемии коронавируса почти соревнования в мире отменены или приостановлены, в том числе НБА и НХЛ. По последним данным, в мире зафиксированы 2 000 065 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —126 754 человека, выздоровело — 484 597. США занимает первое место в мире как по количестку заболевших коронавирусом, так и умерших от него. По последним данным, в этой стране зафиксированы 614 846 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —26 064 человека, выздоровело — 38 820.