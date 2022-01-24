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Сегодня, 13:56

Покровская: «Перенос чемпионата мира по водным видам спорта пойдет на пользу синхронисткам»

Покровская считает, что чемпионата мира по водным видам спорта пойдет на пользу синхронисткам
Виктория Кравченко

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась по поводу решения Международной федерации плавания (FINA) перенести чемпионат мира по водным видам спорта на 2023 год.

«Есть время для того, чтобы доработать технические элементы. Считаю, что это мудрое решение», — цитирует Покровскую ТАСС.

Сегодня, 24 января, сообщалось, что ЧМ-2022, который должен был пройти в японской Фукуоке, перенесли на 2023 год из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://tass.ru/sport/13506199
Татьяна Покровская
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