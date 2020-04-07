Статистика по коронавирусу в России и мире на 7 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 7 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 7 497 случев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

За последние сутки в России подтверждено 1 154 новых случая коронавирусной инфекции в 43 регионах. Зафиксировано 11 летальных исхода, полностью выздоровели 88 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers на день 6 апреля всего выявлено 1 349 584 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 74 806 человек, выздоровело — 286 655.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (367 650), Испании (136 675) и Италии (132 547). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (16 523), Испании (13 341) и США (10 943).