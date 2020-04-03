Статистика по коронавирусу в России и мире на 3 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру. По состоянию на 3 апреля, по данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

За последние сутки в России выявлен 601 случай заражения коронавирусом (448 — в Москве), умерли четыре человека, выздоровели 46 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers, на 3 апреля выявлен 1 017 567 случаев заражения коронавирусом (лидеры: США — 245 373, Италия — 115 242 и Испания — 112 065), за сутки новых случаев — 2502. За все время пандемии умерли от коронавируса 53 249 человек (больше всего в Италии — 13 915, Испании — 10 348 и США — 6095), вылечились за все время 213 217 человек (больше всего в Китае — 76 571, Испании — 26 743, Германии — 22 440).