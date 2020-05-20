Статистика по коронавирусу в России и мире на 20 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 262 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 699 человек), Московской области (903), Красноярском крае (504), Санкт-Петербурге (455) и Нижегородской области (257).

Всего на день 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 895 036 заболевших человек. Зафиксировано 320 198 летальных исходов, вылечились 1 909 465 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 570 583 человека. Далее идут Россия (308 705), Испания (278 803), Бразилия (271 885), Великобритания (248 818) и Италия (226 699).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (93 533), Великобритания (35 341), Италия (32 169), Франция (28 022) и Испания (27 778).