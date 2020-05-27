Коронавирус в России и мире 27 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 26 на 27 мая в мире зарегистрированы 5 676 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 351 590 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 426 035 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 725 113 человек). Далее идут Бразилия (391 222), Россия (362 342), Испания (283 339), и Великобритания (265 227). После этой пятерки — Италия (230 555), Франция (182 722), Германия (181 288), Турция (158 762), Индия (150 793), Иран (139 511) и Перу (129 751).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (100 539), Великобритании (37 048), Италии (32 955), Франции (28 530) и Испании (27 117). Далее идут Бразилия (24 512), Бельгия (9 334), Германия (8 498), Мексика (7 633), Иран (7 508), Канада (6 639), Голландия (5 856) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (478 225). Далее идут Испания (196 958), Германия (162 000), Бразилия (158 593), Италия (144 658), Россия (131 129), Турция (121 507), Иран (109 437), Китай (78 277) и Франция (65 879).

По данным Роспотребнадзора, на день 26 мая в России выявлено 363 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.