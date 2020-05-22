Коронавирус в России и мире 22 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 21 на 22 мая в мире зарегистрированы 5 168 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 332 959 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 066 586 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 616 652 человека). Далее идут Россия (317 554), Бразилия (296 113), Испания (280 117), и Великобритания (250 908). После этой пятерки — Италия (228 006), Франция (181 826), Германия (178 986), Турция (153 548), Иран (129 341), Индия (118 226) и Перу (108 769).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (96 145), Великобритании (36 042), Италии (32 486), Франции (28 215) и Испании (27 940). Далее идут Бразилия (19 156), Бельгия (9 186), Германия (8 309), Иран (7 249), Канада (6 145), Мексика (6 090), Голландия (5 775) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (380 691). Далее идут Испания (196 958), Германия (158 000), Италия (134 560), Бразилия (116 683), Турция (114 990), Иран (100 564), Россия (92 681), Китай (78 249) и Франция (63 858).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 21 мая всего зарегистрировано 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.