Коронавирус в России и мире 21 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 20 на 21 мая в мире зарегистрированы 5 057 086 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 328 194 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 2 001 365 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.