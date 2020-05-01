Стал известен новый симптом коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у большей части заболевших коронавирусом наблюдаются высыпания на руках и животе, передает «Говорит Москва».

Проценко также подчеркнул, что важно соблюдать самоизоляцию, в ином случае майские праздники «станут причиной взрыва заболеваемости».

По последним данным Worldometers на 1 мая, всего выявлен 3 342 457 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 235 969 человек, выздоровело — 1 057 736.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 мая всего зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.