Спартакиада: смотреть трансляцию масс-старта женщин в лыжных гонках

Женский масс-старт по лыжным гонкам на Спартакиаде начнется в 09.00

18 февраля в Тюмени пройдет женский масс-старт на дистанции 50 километров классическим стилем по лыжным гонкам на II Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов. Гонка начнется в 09.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию женского масс-старта 18 февраля можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 08.50 мск. Гонку также покажут на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Планета».

Ранее, 17 февраля, лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде 2024. Спортсмен прошел дистанцию в 50 км за 2 часа 17 минут 12,1 секунды.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 18 февраля