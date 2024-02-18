Спартакиада: смотреть трансляцию масс-старта женщин в биатлоне

Женский масс-старт в биатлоне на Спартакиаде начнется в 08.30

18 февраля в городе Златоуст пройдет женский масс-старт по биатлону на дистанции 12,5 километра на II Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов. Гонка начнется в 08.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция женского масс-старта 18 февраля пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 09.25 мск. Гонку также покажут на телеканалах «Матч Страна» и «Матч Планета».

Ранее, 17 февраля, биатлонист Карим Халили победил в масс-старте на Всероссийской спартакиаде 2024. Гонка проходила в Златоусте. 25-летний спортсмен прошел дистанцию в 15 км за 38 минут 24,8 секунды, допустив 2 промаха.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 18 февраля