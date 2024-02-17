Большунов победил в масс-старте на 50 км на Спартакиаде
Лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде 2024. Турнир проходил в Тюмени.
Спортсмен прошел дистанцию в 50 км за 2 часа 17 минут 12,1 секунды.
Второе место занял Сергей Ардашев, отстав от победителя на 0,4 секунды. Третьим финишировал Савелий Коростелев +0,7 секунды.
27-летний Большунов в текущем сезоне выиграл 21-ю личную гонку в этом сезоне, включая 5 побед на Спартакиаде. Также вместе с Савелием Коростелевым он стал победителем командного спринта свободным стилем на Всероссийской спартакиаде 2024.
Всероссийская спартакиада 2024
Мужчины. Тюмень
50 км, масс-старт, классический стиль
1. Александр Большунов — 2:17.12,1
2. Сергей Ардашев +0,4
3. Савелий Коростелев +0,7
4. Илья Семиков +1,0
5. Алексей Червоткин +1,4
6. Евгений Белов +4,1
7. Дмитрий Жуль +4,4
8. Денис Спицов +9,9
9. Александр Гребенько +23,4
10. Константин Тиунов +23,4
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