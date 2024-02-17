Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:32

Большунов победил в масс-старте на 50 км на Спартакиаде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Большунов.
Фото Скриншот трансляции

Лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде 2024. Турнир проходил в Тюмени.

Спортсмен прошел дистанцию в 50 км за 2 часа 17 минут 12,1 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев, отстав от победителя на 0,4 секунды. Третьим финишировал Савелий Коростелев +0,7 секунды.

27-летний Большунов в текущем сезоне выиграл 21-ю личную гонку в этом сезоне, включая 5 побед на Спартакиаде. Также вместе с Савелием Коростелевым он стал победителем командного спринта свободным стилем на Всероссийской спартакиаде 2024.

Всероссийская спартакиада 2024

Мужчины. Тюмень

50 км, масс-старт, классический стиль

1. Александр Большунов — 2:17.12,1

2. Сергей Ардашев +0,4

3. Савелий Коростелев +0,7

4. Илья Семиков +1,0

5. Алексей Червоткин +1,4

6. Евгений Белов +4,1

7. Дмитрий Жуль +4,4

8. Денис Спицов +9,9

9. Александр Гребенько +23,4

10. Константин Тиунов +23,4

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Савелий Коростелев
Сергей Ардашев
5
58
Читайте также
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Бобслеистки Дудкина и Трофимец выиграли соревнования двоек на Спартакиаде 2024
Семененко признался, что ему придется менять номер к турниру шоу-программ из-за регламента
Кто выиграет короткую программу Спартакиады у женщин? Онлайн-трансляция дня
Сборная Нижнего Новгорода выиграла в соревнованиях по лыжному двоеборью на Спартакиаде 2024
Дикиджи прокомментировал свой минимальный отрыв от Алиева в борьбе за бронзу на Спартакиаде 2024
«Холодно 3,14». Большунов выиграл морозный марафон Спартакиады и продлил серию побед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок мира: расписание этапа и где смотреть трансляции гонок в Миннеаполисе

Большунов: «Спартакиада прошла на одном дыхании, все поставленные задачи были выполнены»
Новости
RSS RSS
Все новости