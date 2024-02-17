Большунов победил в масс-старте на 50 км на Спартакиаде

Лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде 2024. Турнир проходил в Тюмени.

Спортсмен прошел дистанцию в 50 км за 2 часа 17 минут 12,1 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев, отстав от победителя на 0,4 секунды. Третьим финишировал Савелий Коростелев +0,7 секунды.

27-летний Большунов в текущем сезоне выиграл 21-ю личную гонку в этом сезоне, включая 5 побед на Спартакиаде. Также вместе с Савелием Коростелевым он стал победителем командного спринта свободным стилем на Всероссийской спартакиаде 2024.

Всероссийская спартакиада 2024

Мужчины. Тюмень

50 км, масс-старт, классический стиль

1. Александр Большунов — 2:17.12,1

2. Сергей Ардашев +0,4

3. Савелий Коростелев +0,7

4. Илья Семиков +1,0

5. Алексей Червоткин +1,4

6. Евгений Белов +4,1

7. Дмитрий Жуль +4,4

8. Денис Спицов +9,9

9. Александр Гребенько +23,4

10. Константин Тиунов +23,4

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация