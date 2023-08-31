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Скопцова рассказала, как подвергалась издевательствам в школе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата России в танцах на льду и чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова рассказала, как подвергалась издевательствам в школе.

«Мне один раз плюнули в лицо. Я сейчас не шучу. Я ни с кем не общалась, я стояла, просто ждала урок у стены, облокотившись. Меня все время спрашивали: сколько стоит? А я не понимала: что-что? Потом говорю маме: что это значит? Она: сейчас тебе не надо знать, попозже. Это был класс пятый-шестой. Я не реагировала никогда, просто они мимо ходили, и все. Один раз мальчик мне такой: «Я тебя спросил!» Я читала, поднимаю голову, и он мне плюет в лицо. Но я хочу вам сказать: я не та женщина, которая растеряется. Он побежал в туалет, потому что я погналась за ним, он думал, я не зайду в мужской туалет, но мне было все равно, я зашла и набила ему морду», — приводит слова Скопцовой Sport24.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-573628-anastasiya-skoptsova-odin-raz-mne-plyunuli-v-litso-ya-dognala-yego-v-tualete-i-nabila-mordu
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