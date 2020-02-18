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«СЭ» получил награду YouTube

19:35
Награда YouTube. Фото "СЭ"
Награда YouTube. Фото "СЭ"

«Спорт-Экспресс» отмечен платформой YouTube. Мы получили Серебряную кнопку — это трофей, выполненный из никеля, углерода и цинка, для каналов, которые достигли 100 000 подписчиков.

Признаемся, это особенный приз в коллекции «Спорт-Экспресса» — потому что он достался благодаря вам, дорогие читатели и зрители «СЭ». Огромное за это спасибо!

Мы и дальше намерены развивать наш канал: совсем скоро там появятся новые форматы, рубрики и программы. Надеемся, что они вам понравятся, и вы отметите их своими просмотрами и лайками.

Ваша команда «СЭ»

Подписаться на YouTube-канал «СЭ» можно здесь

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/user/sportexpress

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