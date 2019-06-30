Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Сборная России выиграла медальный зачет Европейских игр в Минске за день до окончания турнира. У команды 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. У идущей на втором месте сборной Белоруссии 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей.

В заключительный медальный день будет разыграно 36 комплектов наград. В теории Белоруссия могла выиграть 19 золотых медалей. Однако этого не произойдет, так как каратисты Ирина Шарыхина (весовая категория до 55 кг), Илья Булатов (до 60 кг) и велогонщик Артем Зайцев не смогли квалифицироваться в финалы.

Таким образом, Россия теперь недостижима для Белоруссии.