Российские граждане в иностранных тюрьмах находятся под угрозой заражения коронавирусом

Россияне, оказавшиеся в иностранных тюрьмах, никак не защищены от заражения коронавирусом.

Двое российских граждан России — Павел Косов и Михаил Ивкин — уже более двух лет сидят во французской тюрьме. В 2018 году их сняли с рейса Мюнхен — Бильбао и экстрадировали во Францию по обвинению в участии в беспорядках по предварительному сговору на Евро-2016.

— Он позвонил мне, сказал, что троим заключённым поставили диагноз «коронавирус», — цитирует RT cупругу Михаила Ивкина Юлию. — Но выпускать мужа не планируют. И это на самом деле страшно. Их держат ни за что, еще и угроза жизни возникла.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (400 546), Испании (141 942) и Италии (135 586). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (17 127), Испании (14 045) и США (12 857).