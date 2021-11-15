Россияне Ризаев и Андреев стали призерами чемпионата Европы по BMX-фристайлу

Россияне Ирек Ризаев и Константин Андреев завоевали серебряную и бронзовую медали в финале чемпионата Европы по BMX-фристайлу в Москве.

Обладателем золотой медали стал француз Антони Жон-жон.

У женщин лучшей золото выиграла швейцарка Никита Дукараз. Серебро — у немки Лары Мари Лессман, бронза — у испанки Терезы Фернандес-Миранда Аскоага.

Россиянки Елизавета Посадских и Екатерина Круглова заняли шестое и восьмое место соответственно.

Организаторами чемпионата выступили Европейский велосипедный союз (UEC) и Федерация велосипедного спорта России.