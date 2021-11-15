Россияне Ризаев и Андреев стали призерами чемпионата Европы по BMX-фристайлу
13:31
Россияне Ирек Ризаев и Константин Андреев завоевали серебряную и бронзовую медали в финале чемпионата Европы по BMX-фристайлу в Москве.
Обладателем золотой медали стал француз Антони Жон-жон.
У женщин лучшей золото выиграла швейцарка Никита Дукараз. Серебро — у немки Лары Мари Лессман, бронза — у испанки Терезы Фернандес-Миранда Аскоага.
Россиянки Елизавета Посадских и Екатерина Круглова заняли шестое и восьмое место соответственно.
Организаторами чемпионата выступили Европейский велосипедный союз (UEC) и Федерация велосипедного спорта России.
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