Россия завоевала 12 медалей в предпоследний день Европейских игр

Сборная России завоевала 12 медалей за предпоследний день Европейских игр в Минске. Россияне записали в свой актив 6 золотых наград, 3 серебряных и 3 бронзовых.

В общем медальном зачете Россия занимает первое место с 93 медалями (39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых).

Второй идет команда Белоруссии: 22 золотых, 14 серебряных, 25 бронзовых.

Тройку лидеров замыкает Италия: 11 - 13 - 11.

Четвертое место - у команды Украины: 10 - 13 - 14.

Европейские игры-2019 проходят в Минске с 21 июня по 1 июля. Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.