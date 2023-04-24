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Роднина: «Когда мы вернемся на международную арену, должны будем побеждать. В спорте нет периодов адаптации»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о готовности российских атлетов на фоне отстранения от международных турниров.

«Российский спорт прошел сложный путь после ограничений в участии в международных соревнований. Насколько мы справились, надо спрашивать у самих спортсменов. Насколько им было тяжело, непривычно или наоборот, удобно. Мне кажется, что в России спорт не стал хуже, он приобрел новые черты. И когда придет время, когда мы будем снова выступать на международной спортивной арене, мы должны будем брать и побеждать. В профессиональном спорте нет периодов адаптации. Если не умеешь, то иди и адаптируйся, а профессионалы побеждают», — приводит Sport24 слова Родниной.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года организация рекомендовала международным федерациям допускать в нейтральном статусе к стартам атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-04-24-rodnina-kogda-vernemsya-na-mezhdunarodnuyu-arenu-dolzhny-budem-brat-i-pobezhdat-v-sporte-net-periodov-adaptatsii
Ирина Роднина
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